Kreis Mettmann Energiewende drückt auf die Wettbewerbsfähigkeit

Das aktuelle Energiewendebarometer der Industrie- und Handelskammer (IHK) zeigt, dass die Energiepreise und die Versorgungssicherheit der Wirtschaft in Düsseldorf und im Kreis Mettmann Sorgen bereiten. Die Belastung für viele Unternehmen in Düsseldorf und dem Kreis Mettmann ist anhaltend hoch. Die Auswirkungen auf ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit sehen 44 Prozent der Betriebe deshalb kritisch oder sehr kritisch. Jedes dritte Unternehmen befürchtet sogar den Verlust seiner Wettbewerbsfähigkeit am deutschen Standort.