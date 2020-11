Monheim Polizei : Polizei zieht zwei Schrott-Lkw aus dem Verkehr

Kreis Mettmann Polizei lässt im Südkreis zwei Lkw stilllegen: Der eine Laster wies 17 Mängel auf, fünf allein an der Bremsanlage. Der andere Lastwagen war um 46 Prozent überladen, die Reifen hatten sich bereits verformt.

(elm) Gleich zwei Lkw-Fahrern hat die Polizei am Dienstag bei Verkehrskontrollen in Monheim sowie in Hilden das Weiterfahren verboten. Gegen 9 Uhr fiel Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes auf der Berghausener Straße ein Lkw aus Oberhausen wegen seiner augenscheinlich unsicheren Ladung ins Auge. Bei der Kontrolle des mit Weihnachtsbäumen, Elektrogeräten sowie einer Palette mit Gefahrgut (leicht entzündbare Flüssigkeit) beladenen Lkw-Transporters mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 11,9 Tonnen stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug erhebliche Mängel aufwies. Außerdem konnte der Fahrer, ein 44-jähriger Wuppertaler, nicht die benötigten Beförderungspapiere für das Gefahrgut vorweisen. Bei einer nahegelegenen Prüfstelle der KUS wurden insgesamt 17 Mängel festgestellt. Urteil: „verkehrsunsicher“.

Auf Veranlassung des Straßenverkehrsamtes in Mettmann wurde der Lkw umgehend stillgelegt. Den Fahrzeugführer, den Halter, aber auch den Absender des Gefahrguts erwarten nun diverse Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen – und empfindliche Bußgelder. Einige Stunden später kontrollierte dann ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes auf dem Hildener Westring einen Klein-Lkw, der augenscheinlich überladen war. So schienen nicht nur die Blattfedern des Fahrzeugs an der Belastungsgrenze, sogar die Reifen hatten sich bereits unter der Last verformt. Bei einer Wiegung stellte sich heraus, dass der Fiat Ducato mit 5120 Kilogramm zu 46,2 Prozent überladen war. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 235 Euro.