Kreisgesundheitsamt: : Corona-Test selbst mit Hausarzt besprechen

Kreis Mettmann Der Corona-Ausbruch in Gütersloh hat Auswirkungen auf die Region und macht auch den Rest der Republik nervös. Viele Familien machen dort derzeit vermehrt Corona-Tests, um für ihre Urlaubsreise eine Bescheinigung vorweisen zu können. Das ist im Kreis Mettmann so nicht vorgesehen.

Massentests wie jetzt in Bayern vorgesehen, gibt es in Nordrhein-Westfalen bislang nicht. Das Kreisgesundheitsamt kann diese auch nicht anordnen, dazu bedarf es einer Anweisung des Landes, sagt Kreissprecherin Tanja Henkel. Damit bleibt es bei der bisherigen Vorgehensweise: Abstriche werden durch den Kreis Mettmann angeordnet, so Hannah Lohmann vom Evangelischen Krankenhaus (EVK) Mettmann, in dem Corona-Patienten aus dem gesamten Kreis behandelt werden. „Bei uns im Krankenhaus kann man als Nicht-Patient keinen freiwilligen oder vorsorglichen Abstrich erhalten. Wir testen ausschließlich stationäre oder notfallmäßige Patienten mit eindeutigen Symptomen gemäß RKI-Empfehlungen.“