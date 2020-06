Wirtschaft im Kreis Mettmann : Corona-Krise zwingt Firmen zu Kurzarbeit oder Personalabbau

Kreis Mettmann Aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Kreis Mettmann offenbart schlechte Stimmung der Unternehmer.

Wer wurde befragt? An der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK Düsseldorf für den Kreis Mettmann haben sich in den ersten beiden Juniwochen gut 180 Unternehmen mit zusammen rund 15.000 Beschäftigten beteiligt. Insgesamt beurteilt die Wirtschaft ihre Geschäftslage als schlecht: Fast jeder zweite Betrieb ist derzeit unzufrieden.

Wie sind die Zukunftsaussichten? Viele Unternehmer stellen Investitionen zurück. Das hat Auswirkungen auch auf die zukünftige Wirtschaftskraft, denn damit werden Expansionen, Verbesserungen der Produktivität und geplante Einstellungen von Mitarbeitern auf Eis gelegt. 39 Prozent der befragten Unternehmer haben geantwortet, dass sie ihre Budgets für Inlandsinvestitonen körzen wollen. In der Industrie sind es sogar 48 Prozent. Die Hälfte aller Betriebe hat ihre Investitionsbudgets für die kommenden zwölf Monate bereits gesenkt. Nur ein Drittel der befragten Unternehmer will seinen finanziellen Aufwand so aufrecht erhalten, wie er vor der Corona-Krise war. Nur zwölf Prozent wollen während der Krise stärker als zuvor an ihrem Standort im Kreis investieren.