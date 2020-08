Kreis Mettmann : Radfahrer als Wegedetektive

Radler nutzen den Radweg auf der Rheinpromenade in Monheim oft verkehrswidrig in beiden Richtungen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Kreis Mettmann Dank der Pedelacs können heute auch topograhisch schwierige Geländestrecken im Kreisgebiet von Jedermann per Rad bewältigt werden. Daher will der Kreistag jetzt ein Radverkehrskonzept entwickeln.

(lard) Nicht nur, weil mit konventionellen Fahrrädern sowie Pedelacs viele Kilometer durch den Kreis Mettmann absolviert werden, sondern auch, um noch mehr Menschen aus dem Auto aufs Rad zu bringen, will der Kreis ein stimmiges Radverkehrskonzept entwickeln. „Das soll auch einen erheblichen Beitrag zu unseren Klimaschutzzielen leisten“, sagte Landrat Thomas Hendele anlässlich der Präsentation des Konzepts.

„Die Aufgabe des Konzeptes ist, mittel- und langfristig festzulegen, wie sich der Radverkehr hier im Kreis entwickeln soll; wie die Infrastruktur auszusehen hat; welche Begleitmaßnahmen zu treffen sind“, erläuterte Michael Fieten von der beauftragten Ingenieurgesellschaft Stolz zum Thema. „Radverkehrplanung ist mehr, als Radwege zu bauen“. Die stimmige Anbindung zum ÖPNV gehört ebenso dazu. Vermutlich wird es eine dreistellige Anzahl an Einzelmaßnahmen zur Wegeertüchtigung geben, nach Priorität geordnet.

Dazu werden jetzt 400 Kilometer Kreis-Radwege abgefahren, digital erfasst und ausgewertet. Dann soll ein Knotenpunktsystem entstehen, sodass individuelle Touren zusammengestellt werden. Hier werden die Bürger eingebunden. Sie sollen über die virtuelle Pinwand ‚Wegedetektiv‘ am Konzept beteiliget werden: An jedem Punkt der Kreiskarte kann man eine Notiz hinterlassen, was positiv ist oder nicht gut funktioniert. Fotos können hochgeladen oder Etappen markiert und kommentiert werden.