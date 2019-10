Neuerung beim Straßenverkehrsamt : Auto zulassen – das geht jetzt im Kreisgebiet auch online

Rund 100.000 Kunden besuchen jährlich das Straßenverkehrsamt in Mettmann. Künftig könnte sich diese Zahl verringern, denn jetzt ist die dritte Stufe der so genannten internet-basierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) gestartet.

Zulassungsstelle Neben den bereits vorhandenen Möglichkeiten, Termine zu vereinbaren und Adressen zu ändern, ist in der Zulassungsstelle nun die Um- und Abmeldung sowie eine komplette Neuzulassung online möglich. So kann der Käufer eines Autos oder Motorrads dieses jetzt direkt beim Verkäufer auf seinen Namen ummelden und sofort losfahren, wenn er die Kennzeichen des Vorbesitzers übernimmt. Die geänderten Zulassungsbescheinigungen werden im Anschluss vom Straßenverkehrsamt auf dem Postweg verschickt. Auch kann ein Verkäufer eines im Kreis Mettmann zugelassenen Fahrzeugs dieses noch vor der Übergabe online abmelden.

Führerscheinstelle Durch den nach Geburtsjahrgängen gestaffelten Führerscheinpflichtumtausch ist in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Andrang zu rechnen. In der ersten Stufe müssen die Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 bis zum 19. Januar 2022 umgetauscht werden. Hierfür bietet die Führerscheinstelle ab sofort den Umtauschantrag für den grauen oder rosa Führerschein in einen neuen Kartenführerschein ebenfalls im Online-Verfahren an. Auch der Internationale Führerschein kann online beantragt werden. Übrigens: Die neuen Führerscheine sind nur noch 15 Jahre gültig. Alle benötigten Unterlagen können nach Überweisung der Gebühr über ein Upload-Formular an die Führerscheinstelle übermittelt werden. Voraussetzung: ein Wohnsitz im Kreis Mettmann.