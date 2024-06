Kreis Mettmann Anträge an die Zulassungsstelle können online gestellt werden

Neu ist nun, dass Bürger unmittelbar nach dem digitalen Antragsverfahren sofort losfahren können. Als Nachweis für die ordnungsgemäße Zulassung muss in diesen Fällen lediglich der vorläufige Zulassungsbescheid ausgedruckt und im Fahrzeug sichtbar angebracht werden. Außerdem müssen die ungestempelten Kennzeichen angebracht werden. Gültig ist der vorläufige Zulassungsbescheid zehn Tage, die fehlenden Plaketten und Dokumente werden in dieser Zeit vom Straßenverkehrsamt per Post zugeschickt.