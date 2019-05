Kreis Mettmann : 16 Gartenbesitzer im Kreis Mettmann öffnen ihre Pforten

KREIS METTMANN (elm) Normalerweise dürfen nur Freunde, Familie und Bekannte private Gärten betreten, doch in den nächsten Monaten sind im Rahmen der „Offene Gartenpforte“ wieder viele sehenswerte Oasen für alle Gartenfreunde geöffnet.

Im Kreis Mettmann beteiligen sich 16 Gartenbesitzer an der Aktion. Der Langenfelder Michael Rothen zeigt am Wochenende des 20./21.Juli seinen überwiegend mediterranen Garten an der Katzbergstraße 22a mit 20 verschiedenen Palmen, die sich um einen großen Teich gruppieren.

Markus Schink hat am Kalkmühler Weg 1 in Erkrath einen großen Bauerngarten mit Nutzpflanzen angelegt, aus dem er sich auch ernährt. Am Wochenende des 20./21. Juli, wenn er seine Mini-Landwirtschaft öffnet, kann man dort auch Saatgut erwerben.

Hinter dem Namen „Hortus caelestis“ verbirgt sich an der Bruchhauser Straße 25 in Erkrath ein wildromantischer Naturgarten auf dem Weg zur Permakultur. An den Wochenenden des 18./19. Mai und des 20./21. Juli gibt es Rosen, einen Gemüsegarten und einen Naturteich zu bestaunen. Pfarrer Günter Ernst öffnet am Wochenende des 15./16. Juni seinen Bauerngarten an der Kirchstraße 7 in Erkrath, in dem Stauden, Gemüsepflanzen, Kräuter und Rosen wachsen.