Begrüßung durch den Landrat 33 Auszubildende beginnen ihre Ausbildung beim Kreis Mettmann

Ausgebildet wird dort in zwölf verschiedenen Berufen. Hierzu gehören vor allem Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2.1 (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Recht oder Betriebswirtschaftslehre, außerdem Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1.2 (ehemals „mittlerer Dienst“), Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker, Lebensmittelkontrolleure, Hygienekontrolleurinnen, Erzieherinnen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung in den integrativen Kindertagesstätten der Kreisverwaltung sowie eine Heilerziehungspflegerin und einen Heilerziehungspfleger. Erstmalig bildet der Kreis in diesem Jahr auch zwei Notfallsanitäter und zwei Brandmeister aus.