Kreis Mettmann Wiener schreibt Brandbrief an Faeser

Die verstärkten Grenzkontrollen zu der gerade erst in Deutschland stattgefundenen Fußball-Europameisterschaft haben ein Schlaglicht auf ein drängendes Problem geworfen, was ansonsten weitgehend unter dem Radar läuft: Der deutsch-niederländische Grenzraum hat sich zu einer Drehscheibe für kriminelle Aktivitäten entwickelt. Von Drogendelikten über Geldautomaten-Sprengungen, bis hin zu Entführungen und sogar Folterungen – mit organisierten Straftätern von Schleusern bis zur „Mocro-Mafia“. Als „Mocro Mafia“ werden in den Niederlanden zusammenfassend Banden der organisierten Drogenkriminalität bezeichnet, die sich vornehmlich aus Marokkanern, Personen von den Niederländische Antillen sowie aus gebürtigen Niederländern selbst rekrutieren und in den Niederlanden sowie Belgien und mittlerweile auch in Deutschland aktiv sind.