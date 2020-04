Corona-Ticker : Covid 19: Kreis zählt 22 Tote

Langenfeld Todesfälle bei den Covid-19-Kranken: Erneut meldet das Kreisgesundheitsamt neue Todesfälle: Drei Erkrankte aus Wülfrath sowie je einer aus Mettmann und Ratingen haben die Corona-Infektion nicht überlebt.

Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 22 Corona-Tote. Stand Donnerstag zählt der Kreis 425 Erkrankte und 165 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Langenfeld 64, in Monheim 33, in Erkrath 31, in Haan 7, in Heiligenhaus 17, in Hilden 50, in Mettmann 56, in Ratingen 75, in Velbert 59 und in Wülfrath 33. Inzwischen sind 328 Personen als genesen aus der Überwachung entlassen. Für die bevorstehenden Feiertage macht der Kreis darauf aufmerksam, dass die Corona-Praxen und Probeentnahmestellen über die Feiertage geschlossen sind.