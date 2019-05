Langenfeld : Krankenhaus baut in schwierigen Zeiten

LANGENFELD In seinem Jubiläumsjahr hat das 125 Jahre alte Krankenhaus St. Martinus keinen leichten Stand. Das machte der Verwaltungsdirektor Stephan Muhl in seinem Lagebericht vor Stadtpolitikern des Sozial- und Ordnungsausschusses deutlich.

„Wir haben knapp 200 Betten. Es wird aufgrund der bundespolitischen Entscheidungen immer schwieriger“, so Muhl, „Krankenhäuser dieser Größe am Leben zu erhalten.“ Doch der Träger GFO (Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH) setze weiter auf den Fortbestand an der Klosterstraße in Richrath. Die GFO habe viel eigenes Geld in den Standort Langenfeld investiert, betonte Muhl vor den Stadtpolitikern. „Und das war auch nötig!“