Allerseelen ist Schluss Alte Kradepohl-Eiche in Monheim wird gefällt

Im Anschluss an die Fällung am Donnerstag wird laut Stadt auch der Stumpf mit schwerem Gerät entfernt und das Erdreich für eine stattliche Ersatzpflanzung vorbereitet, die dann möglichst bald im nächsten Jahr erfolgen soll. Es ist nicht die erste Ersatzpflanzung an dieser Stelle und auch nicht die erste Eiche für die 1928 am Kradepohl gegründeten Monheimer Altstadtfunken. Schon eine der ältesten erhaltenen Postkarten mit Monheimer Motiven zeigt, wie Spekowius berichtet, im Jahr 1906 einen darauf als „Centenareiche“ (Hundert-Jahr-Eiche) betitelten Baum, der vermutlich anlässlich des 100. Geburtstags von Kaiser Wilhelm I. am 22. März 1897 gepflanzt worden war. Nachdem der Baum diversen Hochwassern getrotzt hatte, musste er dennoch im Winter 1946/47 ersetzt werden. Der Grund hierfür sei unklar, so der Stadtsprecher: „Möglicherweise wurde er bei Luftangriffen oder durch Artilleriebeschuss von der anderen Rheinseite in der letzten Kriegsphase so stark geschädigt, dass er einging oder verbrannte.“