Unbekannter belästigt 46-Jährige in Monheim : Polizei sucht nach Exhibitionisten in Monheim

Monheim Ein unbekannter Mann mit südländischen Aussehen hat am Montagnachmittag in Monheim eine Frau belästigt. Die Polizei sucht den rund 1,70 Meter großen Mann.

() Am Montagnachmittag, 18. Juli, hat sich ein Exhibitionist in schamverletzender Weise auf einem Feldweg in der Nähe des Fähranlegers nach Zons einer 46-Jährigen gezeigt. Das teilt die Polizei mit. Die Frau entfernt sich mit ihrem Rad sofort von dem Mann und erstattet Anzeige bei der Polizei. Gegen 15.30 Uhr hält sich die 46-Jährige am Rheinufer in der Nähe des Fähranlegers nach Zons auf. Dort nähert sich ein Mann in Badebekleidung fragt sie zunächst nach Sonnencreme. Als der Unbekannten ihr anbietet, sie mit ihrer Creme einzucremen, lehnt die Frau ab. Außerdem bittet sie den jungen Mann, sich zu entfernen. Kurze Zeit später fährt die 46-Jährige mit ihrem Rad vom Rheinufer auf einem Feldweg in Richtung Monheim, wo sie erneut auf den Mann trifft. Er steht nahe einer Parkbank in einem Gebüsch und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Der circa 20 bis 30 Jahre alte Mann ist etwa 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur. Der Unbekannte mit südeuropäischem Aussehen trägt zu seiner schwarzen Hose und ein weißes T-Shirt. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei unter Telefon 02173 9594 6350.