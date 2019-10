Schulerweiterung : Kopernikusschule: Anbau geht in die Höhe

Kopernikusschule: Anbau geht in die Höhe

Der Erweiterungsbau der Kopernikusschule wird an den naturwissenschaftlichen Trakt mit den Graffitibildern anknüpfen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Die Kopernikusschule wird zum Pommernweg hin zweigeschossig mit sechs Klassenräumen erweitert.

(mei) Wenn die Mädchen und Jungen der Kopernikusschule nach den Herbstferien wieder zum Unterricht kommen, dann ist von den großen Graffitibildern an der Gebäuderückseite nichts mehr zu sehen. Der zweigeschossige Anbau der Realschule wächst jetzt mit vorgefertigten Betonwänden in die Höhe. Mit sechs Klassenräumen wird er nach Angaben von Architekt Frank Viering aus dem städtischen Gebäudemanagement an den naturwissenschaftlichen Trakt anknüpfen. Rund 1,75 Millionen Euro sind veranschlagt.