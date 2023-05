Vielfältige Arbeiten Kopernikus-Schüler stellen aus

Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht der Kopernikus-Realschule sind noch bis 20. Mai in der Stadtbibliothek Langenfeld zu sehen. Die Schau zeigt eine Auswahl der Ergebnisse. Die Schüler haben das Thema „Wie zeigen wir, dass wir uns nahe oder fern sind?“ sehr unterschiedlich umgesetzt, heißt es in der Ankündigung von Gaby Schneider-Ophof. So sind analoge, digitale, grafische oder architektonische Werke zu sehen Das Thema wurde durch die Corona-Pandemie bestimmt. Ausgehend von Standbildern näherten sich die Achtklässler der Umsetzung in Bildern. In Gruppen fotografierten sie sich und mögliche Szenarien. Die fotografisch festgehaltenen Standbilder wurden anschließend digital bearbeitet „Ich habe meine beiden Kumpel fotografiert. Zur Nähe gehört, dass man sich die Hand reicht. Mein Bild zeigt, dass wir zusammenhalten“, beschreibt Linus seine Darstellung von Nähe.