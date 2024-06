Erfolgreich bei BOB-Schnitzeljagd in Langenfeld Kopernikus-Realschule erhält 300 Euro Preisgeld

Die drei Gewinnerinnen der digitalen Schnitzeljagd, die im Rahmen der BOB plus Berufsorientierungsbörse stattgefunden hatte, haben mit viel Engagement alle Aufgaben bearbeitet und die Höchstpunktzahl erreicht, teilt Clauser mit. Diese Leistung wurde nun mit einem Preis belohnt, der der Klassenkasse zugute kommt. Die Schülerinnen haben beschlossen, das Preisgeld für die Gemeinschafts-Hoodies zu nutzen, die sie beim Abschlussfest tragen werden. Diese Hoodies symbolisieren nicht nur ihren Teamgeist und Zusammenhalt, sondern sind auch ein bleibendes Andenken an ihre gemeinsame Schulzeit und die erfolgreiche Teilnahme an der digitalen Schnitzeljagd.