Zurück zum Konzert mit dem Künstlerkollektiv und der Kunstziege am Donnerstag „Zum Goldenen Hans“: „Diese interaktive Erfahrung soll dazu einladen, über die Vielfalt der zwischenmenschlichen Verständigung nachzudenken und neue Perspektiven zu entdecken“, erklärt Yvonne Klasen, Programmleiterin der Kunstwerkstatt, die Stoßrichtung der Aktion. Tintin Patrone und Tim Huys machen nämlich nicht nur l’art pour l’art, sie wollen sich in ihrem Projekt vielmehr „kritisch mit den sozialen Auswirkungen von Digitalisierung und Datenkapitalismus“ auseinandersetzen. So wie ja auch der Geysir zwar künstlich, aber in seinem So-Sein durchaus real ist, für begeisterte Geysir-Gucker ebenso wie für Autofahrer, die seinetwegen an der roten Ampel warten, einem absoluten Monheimer Alleinstellungsmerkmal, denn Ampeln sind an deutschen Kreisverkehren nicht vorgesehen, rote schon gar nicht.