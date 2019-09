Langenfeld : Stadtgarten ersetzt tristen Betonplatz

Einstimmig votierten die Politiker dafür, weitere Ausstattungsdetails in die Ausschreibung aufzunehmen.

Bereits im Juni hatten die Politiker im Bau- und Planungsausschuss für die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes gestimmt. Am Donnerstag votierten sie – ebenfalls einstimmig – dafür, weitere Ausstattungsdetails in die Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen. Die stellte Diplom-Ingenieur Matthias Förder (Förder Landschaftsarchitekten) ihnen vor. Auf dem 7000 Quadratmeter umfassenden Areal entsteht ein „Rathausgarten“ mit vielen Bäumen, Hecken sowie großzügigen Beeten, bepflanzt mit Stauden und Gräsern. Viel Grün statt Beton lautet die Devise für den Bereich von der Kurt-Schumacher-Straße bis zum eigentlichen Rathausvorplatz sowie für das neue Entree zur Theodor-Heuss-Straße.

Matthias Förder will aus dem zerstückelten Areal einen „Platz mit klaren Strukturen“ machen. Den Rahmen bilden die bestehenden und neu zu pflanzenden Platanen. Sie erhalten als „Unterwuchs“ kleine Hecken. Der Platz wird barrierefrei. Bestehende Höhenunterschiede fallen weg. Der grau-schwarz-nuancierte Plattenbelag orientiert sich an der Solinger Straße. „Wir nehmen das Material hier wieder auf.“ Unter den Bäumen entstehe eine „wassergebundene Wegedecke“, so der Ingenieur. Ein Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte binde die Straßen an und führe mittels Rippen- und Noppenplatten in die Passagen hinein.