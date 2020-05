Neugestaltung in Langenfeld : Palmen ändern Flair der Fußgängerzone

Langenfeld Bis zum Herbst werden der Konrad-Adenauer-Platz und die angrenzende Kurt-Schumacher-Straße in drei Abschnitten komplett umgebaut. 2,2 Millionen Euro gibt die Stadt für das Großprojekt aus.

Will Engemann und seine Frau kommen gerade aus der Stadtgalerie und begutachten die neu gestaltete Kurt-Schumacher-Straße. „Es gefällt uns gut, was hier passiert“, sagt der Langenfelder. „Und es wird immer schöner.“ Fast mediterran mutet der bereits fertige Teil der Fußgängerzone an. Die vier großen Palmen, die zuvor dicht gedrängt in einem Rondell standen, sind nun in Abständen nebeneinander in eine Reihe gesetzt worden. „Wir wässern sie jeden Tag, damit sie gut anwachsen“, berichtet der städtische Bauleiter Denis Kynast. Bänke und Fahrradständer werden das Ensemble in Kürze vervollständigen. Das Straßen-Pflaster ist hier – wie auch in einem Streifen vor dem Lokal Kaffeezeit und am Eingang zur Solinger Straße – bereits verlegt. Die Gastronomen haben sofort reagiert und ihre Tische und Stühle hinaus gestellt.