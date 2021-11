Das Konrad-Adenauer-Gymnasium stellt sich vor : Am KAG steht Individualität im Fokus

Das Konrad-Adenauer-Gymnasium ist eine Pilotschule, in der besonders begabte Schüler gezielt gefördert werden, etwa durch Eins-zu-Eins-Betreuung. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Viele Eltern beschäftigen sich aktuell damit, auf welche Schule sie ihr Kind im nächsten Jahr schicken möchten. Ergänzend zu den Infotagen der Schulen möchten wir diese parallel vorstellen. Den Abschluss unserer Serie macht das Konrad-Adenauer-Gymnasium.

Konrad Adenauer wurde 1917 zum bislang jüngsten Oberbürgermeister Kölns gewählt und war von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler der BRD. Im Jahr seiner Amtsverabschiedung wurde das nach ihm benannte Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasium gegründet, das bis heute Auf dem Sändchen angesiedelt ist. Schulleiter Dr. Stephan Wippermann-Janda beantwortet die wichtigsten Fragen.

Eckdaten Am Konrad-Adenauer-Gymnasium bereiten sich derzeit 1050 Schüler auf das Abitur vor. Neben der Allgemeinen Hochschulreife sind der Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, die Fachoberschulreife und die Fachhochschulreife mögliche Schulabschlüsse. Aufgenommen werden laut Schulleiter Wippermann alle Schüler mit uneingeschränkter und eingeschränkter Gymnasialempfehlung. Schüler mit Realschulempfehlung bekämen nur in seltenen Fällen eine Zusage, können jedoch ab der Oberstufe als Realschulabgänger mit Qualifikationsvermerk das Gymnasium besuchen.

Info Hier gibt es weitere Informationen Beratungsabende für Eltern der Viertklässler finden am 29. und 30. November statt. Den Tag der offenen Tür hält die Schule pandemiebedingt am 4. Dezember virtuell ab. Online finden die Eltern und Viertklässler hierzu einen interaktiven Grundriss mit Informationen zur Schule, einzelnen Projekten und Fächern sowie eine Beratungspräsentation für die Erprobungsstufe. Telefonische oder persönliche Gespräche können telefonisch im Sekretariat oder via E-Mail vereinbart werden. Weitere Informationen zur Schule, Terminen oder dem Kontakt gibt es unter www.kag-langenfeld.de.

Unterricht Eine Einzelstunde dauert 45 Minuten, wenn möglich wird der Unterricht jedoch als Doppelstunde abgehalten. Neben Englisch, Französisch und Latein ist Spanisch ab Klasse 8 als Fremdsprache möglich. Das Fach „Soziales Lernen“ hilft den Schülern in zwei Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I bei der Teambildung. Als Wahlpflichtfach können die Schüler Bionik und Fotografie belegen, für besonders musikalische Schüler gibt es in Klasse 5 und 6 Instrumentenklassen. Neben dem regulären Unterricht bietet das Gymnasium ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften: In mehreren Sport- und Musik-AGs, der Schreib-AG sowie der Online-AG, die die Schul-Homepage betreut, können Schüler individuellen Interessen und Talenten nachgehen. In der Schülersupport-AG beraten technikaffine Schüler ihre Mitschüler im Umgang mit den neuen Tablets. Auch die Anti-Rassismus-AG und die Umwelt-AG arbeiten laut Schulleitung sehr intensiv. Im naturwissenschaftlichen Bereich können die Schüler sich in der Bionik- oder Biologie-Chemie-AG beteiligen. „Wir versuchen, alle AG-Wünsche der Schüler zu erfüllen, wenn es genügend Interessenten dafür gibt“, so der Schulleiter. „Wir planen ebenfalls, die aus Corona-Gründen eingestellte Theater-AG wiederzubeleben und planen eine Futsal-AG. Ein Highlight ist zudem die Ski-AG zur Vorbereitung der Jahrgangsstufe 8 auf die jährliche Skifahrt.“

Schwerpunkte Als MINT-freundliche Schule fördert das Konrad-Adenauer-Gymnasium zahlreiche Projekte in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Daneben steht die individuelle Förderung und Begabtenförderung im Fokus der Schule.

Betreuung In der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung werden bis zu 80 Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 kostenlos im Nachmittag beaufsichtigt. In der Mensa können sie für durchschnittlich 2,50 Euro zu Mittag essen. Die Gerichte werden nach dem vitaminschonenden „Cook and Chill“-Verfahren“ in einer zentralen Küche zubereitet und vor Ort in der Mensa schonend aufgewärmt.

Förderung „Als eine der wenigen bundesweiten Pilotschulen arbeiten wir mit besonders begabten Schülern im Bund-Länder-Programm „LemaS“ zusammen. Mithilfe verschiedener Projekte wie der Eins-zu-Eins-Förderung versuchen wir, vorhandene Begabungen zu fördern“, so Schulleiter Wippermann. Underachiever, die hochbegabt sind, aber weit unter Ihren Möglichkeiten arbeiten, könnten zudem im Eltern-Kind-Programm „KELS“ ihre Lernblockaden gemeinsam mit einem Psychologen aufarbeiten.

Zukunft Aktuell ist das neue Verwaltungsgebäude der Schule in Bau, das im Dezember fertiggestellt werden soll. Im Oktober hat das Kollegium bereits das restaurierte Lehrerzimmer bezogen. Auch die Toilettenräume seien alle renoviert oder zum Teil sogar neu erstellt worden. „Ansonsten sind wir weitgehend auf einem guten Stand“, sagt Wippermann. In Planung seien außerdem drei zusätzliche Fachräume. Auch der Ausbau des internen WLANs und neuer Präsentationsmedien durch AppleTV sei in Arbeit. Zwei Jahrgänge nutzen bereits neue iPads, bis zum Ende des Schuljahres sollen alle Schüler ihres erhalten.

Konfliktlösung Konflikten zwischen Schülern wirkt die Schule mit dem Streitschlichter-Projekt und einem Zweijahresunterricht im Sozialen Lernen entgegen. Zudem bildet sie derzeit Medienscouts aus, die ihre Mitschüler im Umgang mit sozialen Medien schulen. Das Gymnasium ist Teil des „Schnittpunktes“, einem städtischen Programm, mit dem Sozialarbeiter die Schulen unterstützen.

Rückzugsorte Für die Oberstufenschüler gibt es einen regulären Aufenthaltsraum, der in den Freistunden nutzbar ist. Pandemiebedingt werden derzeit drei Räume zur Verfügung gestellt. Außerdem steht es den Schülern frei, die unterrichtsfreie Zeit zu Hause oder in der nahegelegenen Innenstadt zu verbringen.

Klassenfahrten Alle Klassen 6 fahren im September gemeinsam in eine Jugendherberge. Für die Jahrgangsstufe 8 steht eine Skifahrt im Januar an. Die Oberstufen Q1 und Q2 gehen abhängig von ihren Leistungskursen auf Studienfahrt ins Ausland. Zusätzlich zum Austausch mit den vier Partnerschulen in Irland und Frankreich sind Tagesexkursionen, zum Beispiel nach Liège im Rahmen des Französischunterrichts, möglich.

Förderverein Der Förderverein des Konrad-Adenauer-Gymnasiums unterstützt die Schule bei Projekten und größeren Anschaffungen oder der Schulzeitung. Die Robot-AG durfte sich in der Vergangenheit über einen kompletten Klassensatz Lego-Roboter freuen. Auch der Kauf von E-Pianos, weiteren Musikinstrumenten, Scheinwerfern und einer neuen Musikanlage für die Aula wurde finanziell unterstützt. Ebenso profitieren soziale Projekte wie die Umwelt- und Anti-Rassismus-AG vom Förderverein.

Mitbestimmung Durch die Arbeit der Schülervertretung, der Klassen- und Schulpflegschaft und die gemeinsame Schulkonferenz können die Schüler den Schulalltag am Konrad-Adenauer-Gymnasium mitgestalten. „Das ist bei uns alles eine sehr aktive, regelmäßige und produktive Mitbestimmung“, so Schulleiter Wippermann.

Ehemalige Der Kontakt zu Ehemaligen lebt alle drei bis vier Jahre beim Schulfest auf. Einzelne Ehemalige stehen den Schülern bei der redaktionellen Arbeit der Schulzeitung „KAGtus“ und bei den Berufsinformationsabenden zur Seite.

Handynutzung Die Handynutzung ist in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 nach Aufforderung der Lehrer erlaubt, falls sie zu Recherchezwecken im Unterricht benötigt werden. Für die Oberstufe sind Handys während der Schulzeit sowohl im Gebäude als auch auf dem Hof erlaubt.