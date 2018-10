Konjunktur im Kreis Mettmann brummt

Kreis Mettmann Der Optimismus der Unternehmen im Kreis Mettmann wird laut Industrie- und Handelskammer (IHK) nur durch den Fachkräftemangel und drohende Strafzölle gedämpft.

Es könnte alles so schön sein: „Nachdem der Konjunkturzug im Kreis Mettmann bereits während des letzten Jahres schnellere Fahrt aufgenommen hatte, hat sich das Tempo im Jahresverlauf 2018 nochmals gesteigert. Dabei wurde im Frühsommer mit plus 50 Prozentpunkten ein vorläufiger Höhepunkt erreicht, der aktuell mit plus 45 Punkten kaum weniger gut ausfällt“, beschreibt Gerd Helmut Diestler, Volkswirt der IHK Düsseldorf, die anhaltende Hochkonjunktur der Wirtschaft im Neanderland. Befragt hat die IHK dazu rund 190 Betriebe mit zusammen rund 19.000 Mitarbeitern.