Ehrenbürger Langenfelds : Kondolenzbuch für Manfred Stuckmann liegt aus

Die ersten haben bereits ein paar liebe Worte hineingeschrieben: Seit diesem Donnerstagvormittag liegt im Rathaus ein Kondolenzbuch für Manfred Stuckmann aus. Langenfelds Ehrenbürger starb am Sonntag 82-jährig nach schwerer Krankheit. Bis Samstag, 4. September, hätten die Langenfelder Gelegenheit, vor dem Eingang des Bürgerbüros ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen, teilt die Stadt mit.

Zu denen, die sich eintragen, werden neben Schützen, Karnevalisten, Mundart-Freunden und Vertretern aus Politik und Verwaltung sicher auch Mitglieder des Fördervereins Stadtmuseum gehören. „Die Nachricht vom Tod Manfred Stuckmanns hat große Trauer und tiefe Anteilnahme bei uns sowie dem Team des Stadtmuseums und des Stadtarchivs ausgelöst“, heißt es in einem Nachruf des Vereins. „Stuckmanns ganzes Engagement und sein Wirken galten seiner Heimatstadt und ihrem Brauchtum.“ Mit seinem nie versiegenden Humor habe er in seinen 82 Lebensjahren nicht nur seinen großen Freundeskreis, sondern „alle Zeitgenossen begeistert und blendend unterhalten“. Dies sei ihm nicht nur bei seinen launigen (Karnevals-)Auftritten gelungen, sondern auch bei den beliebten „Verzällchentouren“. Die habe der Museumsverein „glücklicherweise als Buch und als Film verewigt“. Als 1. Vorsitzender habe Stuckmann den Museumsverein ab 2009 mit unermüdlichem Einsatz zu einem der „großen Kulturvereine“ Langenfelds gemacht. „Er galt als einzigartiger Mittler der Langenfelder Stadtgeschichte“. Seine Spuren seien unübersehbar, und die von ihm hinterlassene Lücke werde kaum zu schließen sein, so der Verein.