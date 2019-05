Langenfeld : Komposthumus liefert Nährstoffe

KREIS METTMANN Der Kreis gibt ihn an Privatpersonen (in handelsüblichen Mengen) kostenlos ab.

(ilpl) Jetzt werden die Gärten auf die neue Saison vorbereitet. Wertvolle Nährstoffe für den Boden liefert dabei Komposthumus. Er wird regelmäßig zu Beginn des Frühlings von der Kompostierungsgesellschaft des Kreises Mettmann und der Stadt Düsseldorf (KDM) bei der Kompostierungsanlage in Ratingen-Breitscheid, an der Deponie in Langenfeld-Immigrath sowie auf den Recyclinghöfen der Städte Erkrath und Wülfrath angeboten.

Die Abgabe an Privatpersonen ist (in handelsüblichen Mengen) kostenlos. Einzige Bedingung: Schippe und Behälter mitbringen und selbst schaufeln.

Als besonderen Service bieten die Kompostierungsanlage und einige Gartencenter und Raiffeisenmärkte auch abgepackten Kompost in Säcken für 4 Euro an. Dieses Material ist etwas feiner gesiebt und lässt sich bequem und sauber transportieren.

Seit Jahren werden in vielen Städten des Kreises Mettmann Grünabfälle eingesammelt. Darüber hinaus können Garten- und Park-Abfälle auch an der Kompostierungsanlage in Ratingen-Breitscheid und der Deponie in Langenfeld-Immigrath angeliefert werden. Der Annahmepreis beträgt pro Kofferraumladung 5 Euro.