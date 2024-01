In der Monheimer Altstadt Kneipenkarneval „Janz höösch“ im Pfannenhof

Sie machten sich vor knapp einem Jahr an die Planung einer Karnevalsveranstaltung ohne viel Bling-Bling. Als Karnevalsfründe Monnem luden sie jetzt zur Premiere ihrer Karnevalsfeier „Janz höösch“ in den Saal des Pfannenhofs, in dem es an den Tischen, wo Karnevals-Fans entsprechend des Leitspruchs „op kölsch fiere, esse und drenke“, keinen freien Platz mehr gab. Das Fest, auf dem sich unter anderem Al Capone in Gamaschen, ein Pointilismus-Anhänger im Konfetti-Anzug, Clowninnen sowie, Gender mäßig weit vorn, zwei weibliche Hirsche mit Geweih tummelten, will dem klassischen Karnevalsangebot keine Konkurrenz machen.