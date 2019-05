Langenfeld : Umweltbewusste Jugend diskutiert bei Klimagipfel

LANGENFELD (mei) Am kommenden Donnerstag richtet die Stadtverwaltung den ersten Langenfelder Jugend-Klimagipfel aus. An einer Teilnahme interessierte Mädchen und Jungen werden gebeten, sich dazu vorher anzumelden.

Bei der von Schülern im April organisierten „Fridays-for-Future“-Demo hatten nach den Worten von Rathaussprecher Andreas Voss „Langenfelder Kinder und Jugendliche gezeigt, dass ihnen der Klimaschutz und die Zukunft unserer Erde sehr am Herzen liegen. Es war überwältigend“, schwärmt Voss, „wie viele zu diesem Anlass auf die Straße gegangen sind, um ein unübersehbares Zeichen zu setzen.“

Bereits beim Auftakt der Demo kündigte der städtische Klimaschutz-Beauftragte Jens Hecker den von Bürgermeister Frank Schneider initiierten Jugend-Klimagipfel an. Dort sollen laut Hecker die teilnehmenden Mädchen und Jungen darüber sprechen, „welche Erwartungen und Ideen sie mit Klimaschutz in Langenfeld verbinden. Sie erhalten somit die Möglichkeit, mitzureden und zukünftige Entscheidungen mit zu beeinflussen.“

Der Jugend-Klimagipfel im Bürgersaal des Rathauses (Konrad-Adenauer-Platz 1) am Donnerstag, 16. Mai, beginnt um 17 Uhr. „Nach einem kurzen Impuls-Vortrag wird in Workshops zu den Themen Mobilität, Energie und Handlungsmöglichkeiten gearbeitet“, kündigt Hecker an. Damit die Veranstaltung gut vorbereitet werden kann, bittet der städtische Klimaschutz-Beauftragte interessierte Kinder und Jugendliche um eine Anmeldung bis Dienstag, 14. Mai.