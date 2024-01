Industrieverein Langenfeld: Impulse fürs neue Jahr Klimaneutralität im Südkreis – Monheim als Vorreiter

Mit einem Gast aus Monheim startete der Langenfelder Industrieverein ins neue Jahr. Beim Januar-Stammtisch in den Räumen der Stadt-Sparkasse Langenfeld stellte Christian Reuber, seit fünf Jahren Geschäftsführer der Mega, den rund einhundert Gästen den geplanten Weg Monheims zur Klimaneutralität bis 2035 vor. In einer anschaulichen Präsentation präsentierte er Energieversorgungslösungen für private Haushalte, Gewerbebetriebe, Immobilien und die städtischen Liegenschaften. „Wärmepumpen spielen trotz vieler negativer Meinungen eine entscheidende Rolle“ so Reuber. Wichtig sind auch Photovoltaik-Anlagen, wo es inzwischen schon Mieterstrommodelle für viele der insgesamt 6000 LEG-Wohneinheiten gibt. Die Mega bietet sich als Planer, Partner und Betreiber an und sieht ihre Aufgabe darin „die Akteure zusammenzuführen“.