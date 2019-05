Klimaschutz : Stadtradeln startet mit großer Sternfahrt

Monheim/Gruiten Wettbewerb für den Klimaschutz: Rund 300 Fahrradfahrer haben an der Auftakttour des Stadtradelns nach Gruiten teilgenommen.

Nacheinander erreichen zahlreiche Radfahrer aus Monheim und Langenfeld den Dorfanger in Gruiten-Dorf auf der Pastor-Vömel-Straße. In der Luft liegt ein Kaffee- und Kuchenduft, bei dem die Radfahrer mit anderen Radler aus dem ganzen Kreis Mettmann zusammenkommen und sich austauschen. Schließlich begrüßt die Haaner Bürgermeisterin Bettina Warnecke die Sportbegeisterten.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Haan hat zum Auftakt des Stadtradelns am Sonntag Radfahrer aus dem Kreis Mettmann zu einer Sternfahrt eingeladen. Fahrradfahrer sind in selbst gebildeten Teams oder eigenständig von ihrem Heimatort nach Gruiten geradelt und haben sich dort getroffen. „Diese Auftaktveranstaltung haben wir jetzt zum zweiten Mal organisiert. Im vergangenen Jahr war der Treffpunkt in Mettmann, und im kommenden Jahr wird der Treffpunkt dann in einer anderen Stadt sein, sodass die Orte innerhalb des Kreis Mettmanns rotieren“, erklärt Sonja Kunders, die die Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Haan macht.