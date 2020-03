Tag des Unkrauts : „Wir spritzen unser Obst und Gemüse nicht“

Monheim/Langenfeld Fast hätte man es wegen der Corona-Krise vergessen: Heute ist der Ehrentag des Unkrauts. Viele Kleingärtner in Langenfeld und Monheim gehen gelassen mit Giersch und Brennnessel um.

Wenn die Sonne in den Mittagsstunden schon richtig schön warm scheint, dann machen es sich Monika (74) und Willi (73) Dierdorf gerne für eine oder zwei Stunden auf der Terrasse ihrer Kleingartenparzelle Im Baumberger Feld gemütlich. Das Frühjahr ist für die Hobbygärtner mit die wichtigste Jahreszeit, um die Beete vorzubereiten und sie von Unkraut zu befreien. Vereinsvorsitzender Willi Dierdorf hat schon Spitzkohl-Samen besorgt, kleine Paprikapflanzen für das Treibhaus geholt und den Boden aufgelockert, damit dort später Kartoffeln wachsen können. „Wir machen hier nichts mit Chemie“, betont Monika Dierdorf, Vorsitzende des Kleingärtner-Stadtverbands in Monheim.

Brennnessel beispielsweise würden ausgestochen, kämen auf den Kompost oder würden mit Rasenschnitt auch zu Mulch verarbeitet. „Das machen fast alle hier in der Anlage“, sagt sie: „Wir wollen ökologisch arbeiten.“ Monika Dierdorf spricht deshalb auch lieber von Wild- statt von Unkräutern. „Wir spritzen unsere Ernte nicht.“ Einziger Wermutstropfen sei der Giersch. „Der macht sich überall breit, wuchert, und man kriegt ihn wegen seiner unterirdischen Triebe einfach nicht weg“, bedauert sie. Da tröste es sie kaum, dass der Doldenblütler mit Blättern, die an einen Ziegenfuß erinnern, auch als Salat oder Wildgemüse seine Liebhaber findet.

Trotz des schönen Wetters ist es in der Anlage ruhig. „Wegen der Corona-Krise leidet die Gemeinschaft“, sagt die Stadtverbandsvorsitzende. „Man sieht sich weniger.“ Die Kleingartenanlage im Baumberger Feld sei zwar offen geblieben, weil sie Erholungszwecken diene, doch manche Pächter blieben in diesen Tagen vorsichtshalber zu Hause. Und obwohl inzwischen viele junge Familien einen Garten in der Anlage übernommen haben, hört man kaum Kinderstimmen. „Unsere Spielplätze sind natürlich alle gesperrt.“ Verzichtet wird deshalb auch auf die im Frühjahr turnusmäßig anstehenden gemeinsamen Arbeiten am Wochenende wie Heckenstutzen oder Wegepflegen.