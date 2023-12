Kulturraffinerie Monheim Kleine Panne, großer Fortschritt

Im Dunkeln lässt’s sich gut munkeln, aber Bauarbeiten sind mitunter schwierig. So gab es gestern in aller Früh beim nächsten großen Schritt auf der K714-Baustelle in Monheim am Rhein eine kleine Panne: Der große Kran erwischte mit seinem waagerechten Ausleger die gerade erst ausgefahrene Vertikale des mobilen 300-Tonnen-Krans. Der Schaden war immerhin so groß, dass ein Gutachter herbeieilen musste, um grünes Licht zu geben für den Fortgang der Arbeiten.