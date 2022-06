Konzertreihe in der Monheimer Altstadtkirche : Klaviersommer im Zeichen von Brahms

ARCHIV - 01.01.1889, ---: Der deutsche Komponist Johannes Brahms. Das Leben und Umfeld des deutschen Komponisten Johannes Brahms ist aus Sicht von Musikwissenschaftlern 125 Jahre nach seinem Tod in Wien noch immer nicht ausreichend aufgearbeitet. (zu dpa "Experten: Brahms auch 125 Jahre nach seinem Tod teilweise unerforscht") Foto: dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa

Monheim In der Evangelischen Altstadtkirche finden drei Konzerte mit Werken des deutschen Komponisten statt. Los geht die Reihe am 17. Juni.

Von Petra Czyperek

(RP) Die evangelische Kirchengemeinde Monheim lädt in diesem Jahr zum Monheimer Klaviersommer 2022 zum Thema „Rund um Brahms“. Anlässlich zum 125. Todestag von Johannes Brahms finden drei Konzerte in der Evangelischen Altstadtkirche an der Grabenstraße statt. Das erste Konzert ist am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr. Heribert Koch spielt Josef Woelfl: Variationen über „Weil der Mond so lieblich scheint“, Ludwig van Beethoven: „Mondscheinsonate“ op. 27/2 und Johannes Brahms: Sonate op. 5 f-Moll.

„Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint“ – unter dieses Motto hat der Pianist Heribert Koch sein Klavierrezital gestellt, das mit der Sonate op. 5 in f-Moll das größte Klavierwerk von Johannes Brahms beinhaltet. Das zitierte romantische Motto, das Brahms dem langsamen Satz seiner Sonate voranstellt, findet seine Entsprechung in den beiden Werken des ersten Programmteils: Josef Woelfls charmante Variationen über die einst populäre Arie „Weil der Mond so lieblich scheint“ und Ludwig van Beethovens berühmte „Mondscheinsonate“.

Heribert Koch erhielt seine Ausbildung an den Musikhochschulen Köln und Karlsruhe sowie bei Peter Feuchtwanger in London, zurzeit wirkt er als Klavierprofessor an der Musikhochschule Münster.

Das zweite Konzert ist am Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr. Rhythmie Wong (Hongkong) spielt Johannes Brahms: Vier Klavierstücke op. 119 und Walzer aus op. 16, La valse von Maurice Ravel. Die Pianistin Rhythmie Wong ist in Hongkong geboren und aufgewachsen. Bereits im Alter von drei Jahren begann sie mit dem Klavierunterricht, später setzte sie ihre Ausbildung in Boston und Köln fort. Aktuell ist sie Studentin an der Musikhochschule Münster bei Prof. Heribert Koch.

Beim dritten Konzert am Sonntag, 19. Juni, 18 Uhr spielt Nino Tkeshelashvili (Georgien) die Sonate op.1 C-Dur. Armen-Levon Manaseryan (Armenien) und das Streichquintett „Rheinbogen“ (Leitung: Matthias Standfest) spielen Wolfgang Amadé Mozart: Klavierkonzert d-Moll KV 466 (Kadenz: Johannes Brahms). Die georgische Pianistin Nino Tkeshelashvili begann mit sechs Jahren mit ihrer pianistischen Ausbildung Tbilisi. Bereits als Siebenjährige gab sie ihr Orchesterdebüt und konnte in den Folgejahren zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben erringen. Seit 2021 setzt Nino ihre Ausbildung an der Musikhochschule Münster in der Klasse von Prof. Heribert Koch fort.

Armen-Levon Manaseryan wurde in Eriwan in eine Familie von Künstlern und Musikern geboren. Er gewann mehrere internationale Wettbewerbe und konzertiert in ganz West- und Osteuropa. Sein Debütalbum „Colour of Sound“ weist ihn als ungewöhnlich vielseitigen Künstler aus, denn es enthält neben einer Einspielung von Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ Reproduktionen von zehn eigenen Gemälden, in denen er die musikalischen Impressionen des Komponisten bildnerisch umsetzt.

Das Ensemble „Rheinbogen“ (Konzertmeister: Wolfgang Drechsel) musiziert in wechselnder Besetzung und in Zusammenarbeit mit Kirchenmusiker Matthias Standfest.