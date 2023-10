Klassentreffen in Langenfeld Schüler treffen sich nach 60 Jahren

Die Johann-Gutenberg-Realschule in Langenfeld ist Geschichte, aber Klassentreffen gibt es immer noch. Und was für welche! So trafen sich jetzt Ehemalige der 6b aus dem Entlassungsjahr 1963. 60 Jahre ist das her! Organisiert hatten das Klassentreffen die früheren Klassensprecher Rolf Paulzen und Christiane Weber. „Die Resonanz war äußerst positiv“, berichten sie. 16 Ehemalige folgten der Einladung und reisten zum größten Teil aus der näheren Umgebung an – so wie Christiane Weber aus Leichlingen. Etliche blieben in all den Jahren Langenfeld treu, aber auch Kommern in der Eifel, Bochum und München waren vertreten. Die alten Mittelschüler trafen sich zunächst zu einem Plausch bei Rolf Paulzen. Nachdem die ersten munteren Gespräche geführt worden und alle eingetrudelt waren, ging es an die Fröbelstraße, wo sie einst die Schulbank drückten, und weiter zum Immigrather Hof. Dort wurde bei einem Abendessen und beim Schwelgen in alten Zeiten bis in die „kleinen Stunden“ geklönt und gelacht. Einig waren sich alle, dass bis zum nächsten Klassentreffen nicht zu lange gewartet werden sollte. Die vor drei Jahren geplante Zusammenkunft hatte wegen Corona abgesagt werden müssen.