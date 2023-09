Klas-Ewert-Everwyn-Abend Erinnerungen an den „Böll von Monheim“

Klappern gehört zum Geschäft, auch für einen Autor, der in der Tradition des Arbeiterschriftstellers Max von der Grün (1926-2005) steht. Und so kam Klas Ewert Everwyn, der gerade nach Monheim gezogen war, an einem Herbsttag vor 20 Jahren in die Langenfelder RP-Lokalredaktion hereinspaziert. Stolz präsentierte der damals 73-Jährige eine frischgedruckte neue Ausgabe seiner mit dem Deutschen Jugendliteratur-Preis ausgezeichneten Erzählung „Für fremde Kaiser und kein Vaterland“. Auf Thai!