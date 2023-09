Tipp fürs Wochenende Künstler der schwedischen Hofkapelle musizieren in der Marienkapelle

So erklingen in der hervorragenden Akustik der Marienkapelle die Serenade des Spätromantikers Robert Kahn, der Pianist sowie Kompositionsprofessor in Berlin war und 1938 nach England emigrierte, das Doppelkonzert für Oboe und Fagott von Victor Bruns, Fagottist an der Staatskapelle Berlin und 1960 mit dem Kunstpreis der DDR ausgezeichnet, eine Monheimer Erstaufführung einer neuen Komposition von Oliver Drechsel für diese Trio-Besetzung sowie das stilistisch abwechslungsreiche Trio des deutsch-amerikanischen Pianisten André Previn, der elf Grammy-Awards und vier Oscars für seine Filmmusiken sowie 2011 das Große Verdienstkreuz mit Stern der BRD erhielt.