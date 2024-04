KKV-Ortsgemeinschaft Monheim In Wieners „Bericht aus Berlin“ geht es um Kriege und Energie

Es herrschen brisante Zeiten in der Politik, in Deutschland aber auch international. Um aktuelle Schwerpunkte der Bundespolitik darzulegen und einzuschätzen, war Dr. Klaus Wiener, Bundestagsabgeordneter der CDU aus dem Wahlkreis Mettmann, am Montagabend im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus zu Gast und referierte unter dem Titel „Bericht aus Berlin“. Organisiert wurde die Veranstaltung von der KKV-Ortsgemeinschaft Monheim am Rhein.