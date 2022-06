PS-Sparen in Langenfeld : Kita Götscher Weg erhält neues Spielhaus

Langenfeld Die Kita-Kinder profitieren vom PS-Zweckertrag der Sparkasse Langenfeld und nahmen ihr neues Spielgerät mit Begeisterung in Empfang.

In der Städtischen Kindertageseinrichtung Götscher Weg gab es jetzt einen Grund zum Feiern, denn das neue Spielhaus sowie die neue viersitzige Wippe wurden eingeweiht. Damit ging ein Wunsch der Kita in Erfüllung, mithilfe einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld . Die Kinder und der Förderverein freuen sich über die neue Spieleinheit.

Tom-Joseph Efroni, Geschäftsstellenleiter in Richrath, übergab das symbolische rote Päckchen an die Kinder und den Förderverein der Kindertageseinrichtung Götscher Weg. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich die neue viersitzige Wippe und das neue Spielhaus zusammen mit unseren Kindergartenkindern einweihen können. Das ist eine optimale Erweiterung unseres Außenspielbereichs. Bislang waren an der Stelle noch keine Spielgeräte, sondern nur ein mittlerweile sehr in die Jahre gekommener Teich“, erzählt Colette Schweitzer, Leiterin der Städtischen Kindertageseinrichtung Götscher Weg.