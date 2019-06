Langenfeld : Langenfelder Band rockt den Kirchentag

Von Heike Schoog Mark Gierling und seine Gruppe treten ab Donnerstag dreimal in Dortmund auf.

Das Langenfelder Projekt „Mark Gierling & Band“ ist mit drei Konzerten auf dem Evangelischen Kirchtag vertreten. Mark Gierling, ist seit vielen Jahren als nebenamtlicher Kirchenmusiker für die evangelische Kirchengemeinde in Langenfeld tätig. Er freut sich, mit seinem Jazz-Projekt „Mark Gierling & Band“ auch in Dortmund dabei zu sein. Mit dem Programm „Luthers Groove & Gerhardts Blues“ werden insgesamt drei Konzerte bestritten, eins davon auf einer der Hauptbühnen des Kirchentages in der Dortmunder Innenstadt.

Mit dem Programm „Paul Gerhardt gets the Blues“ entstand das Konzept, alte Gesangbuchlieder in akustischer Besetzung (Gesang, Saxofon & Flöte, Klavier, Bass und Schlagzeug) auferstehen zu lassen. Zum Reformationsjubiläum wurde 2017 mit „Martin Luther gets the Blues“ ein Programm mit Lutherliedern präsentiert. „...Get the Blues“: Ein Erfolgsrezept, das die Band um Mark Gierling (Klavier & Arrangements) mittlerweile zu zahlreichen Konzerten über das Rheinland in das Ruhrgebiet bis hin nach Rheinland-Pfalz geführt hat. Das neue Programm „Luthers Groove & Gerhardts Blues“ nimmt dieses Faden auf und präsentiert eine Art „Best-Of“ - zugeschnitten für den Kirchentag.