Weihnachten: Kirchenmusik an der Hardt

Langenfeld

Der Kirchenchor von St. Mariä-Himmelfahrt singt heute in der Christmette an der Hardt ab 22 Uhr mehrstimmige Weihnachtslieder. In der 9.15-Uhr-Festmesse am zweiten Feiertag erklingt die Messe von Valentin Rathgeber für Chor, Solo, Orchester, das „Glückselig du Hirtenschar“ für Sopransolo von M. Haydn sowie das „Transeamus“ für Bass und Chor von I. Schnabel. Unterstützt wird der Chor von Klaus Meiser an der Orgel, einem Kammerorchester und Barbara Brüsselbach, Sopran, sowie Hildegard Nitz, Alt.