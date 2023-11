„Musikalische Zeitreise“ am Sonntag Baumberger Kirchenchor gibt großes Konzert

Zu seinem 135-jährigen Bestehen gibt der katholische Kirchenchor St. Dionysius Baumberg an diesem Sonntag, 17 Uhr, ein Konzert mit Solisten, Chor und Orchester in der evangelischen Friedenskirche, Schellingstraße 13. Eintritt: 12 Euro, Kinder/Jugendliche frei. Der Chor wird sein Publikum mitnehmen auf „Eine musikalische Zeitreise“ – so der Titel des Programms –, von einem unbekannten Komponisten des 15. Jahrhunderts über Mozart, Mendelssohn, Barber bis zu der heutigen Kantate „Gebet in der Fremde“. Diese, von Dirigent Dieter Lein komponiert, wird am Sonntag ihre Uraufführung erleben.