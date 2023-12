Jahreswechsel in Monheim Fünf Bronze-Glocken läuten das neue Jahr ein

Angela Lehmann besucht regelmäßig die Messe oder die Andacht in St. Gereon in Monheim. Die Seniorin liebt den Klang der fünf Bronzeglocken sehr. „Das ist Musik für mich“, sagt die 74-Jährige, die selber Querflöte und Klavier spielt und mit Musik groß geworden ist. Die Monheimerin wohnt unweit der katholischen Kirche in der Altstadt. Das Glockengeläut ruft sie nicht nur regelmäßig zum Gottesdienst, sondern strukturiert auch ihren Alltag. „Wenn ich in den Rheinauen Nordic-Walking mache, weiß ich immer, wie spät es ist“, sagt die Monheimerin. Das Glockengeläut wecke bei ihr und vielen alteingesessenen Gemeindemitgliedern ein Gefühl von Heimat. „Man fühlt sich zu Hause, wenn man die Kirchenglocken hört.“