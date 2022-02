Lichtspielhäuser in Langenfeld und Monheim : Besucherzahlen in den Kinos stagnieren

Georg Huff zählt im Rex-Kino an der Hauptstraße rund 50.000 Besucher im Jahr. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Das Rex an der Hauptstraße stammt aus den 1950er Jahren. Seitdem wurde in Technik und Bestuhlung investiert. Man müsse sich auch vor dem neuen Kino in Monheim nicht verstecken, sagt Schauplatz-Geschäftsführer Georg Huff.