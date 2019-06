Langenfeld : 142 messen sich im Wasser und zu Lande

LANGENFELD Beim Langenfelder Kindertriathlon im Freibad und auf der Langforter Straße machten 66 Mädchen und 76 Jungen mit.

Die erste Streckenhälfte nutzen viele zum Durchatmen, treten in die Pedale, um in den Rhythmus zu kommen und legen dann in der zweiten Hälfte ordentlich nach. Am Eingang zum Freibad schließlich steigen die insgesamt 66 Mädchen und 76 Jungen eilig von ihren Drahteseln hinunter, schieben das Gefährt in die Hände der Helfer und sprinten los, um die letzten 500 Meter bis zur Ziellinie zu überwinden. Unter Jubelrufen werden die Mini-Triathleten schließlich im Freibad in Empfang genommen, von Eltern, Geschwistern und Großeltern. Zahlreiche Helfer hängen jedem Ankömmling eine Medaille um den Hals drücken allen eine Teilnehmerurkunde in die Hand.