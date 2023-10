Erlös aus Tombola Kinderherzhilfe Langenfeld sammelt auf Festen

(gut) Die Langenfelder Kinderherzhilfe hat beim Kartoffelfest und beim Dorffest in Reusrath ihre legendäre Tombola ausgerichtet und alle Lose verkauft. „Die vielen schönen Preise ließen die Kinderaugen strahlen“, berichtet der Verein. Da alle Preise gespendet wurden, fließe der Erlös zu 100 Prozent in die Arbeit der Kinderherzhilfe. „Alle Mitglieder sind nicht nur ehrenamtlich, sondern auch unentgeltlich für unseren gemeinnützigen Verein tätig“, so die Gruppe. Mit dem Erlös könne sie etwa Kinder-Herzsportgruppe weiter finanzieren. Eine Überraschung gab es von den Benefitzgranaten, die zum Dorffest für Stimmung sorgten. Sie haben ebenfalls für die Kinderherzhilfe gesammelt. Auf dem Foto: (v.l.) Dagmar-Stengel-Geier, Anke Kochems-Twardokus, Margarete Bannert, Annette Dittrich und Giesela Koschorrek. Foto: KHH Langenfeld