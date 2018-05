Langenfeld : Kinderchor führt Musical "Jona" in Erlöserkirche auf

Langenfeld "Gott beschützt uns, aber wir können uns auch nicht vor ihm verstecken, wenn er etwas von uns erwartet." Das ist die Botschaft der alttestamentarischen Geschichte von Jonas und dem Wal. Am kommenden Sonntag führt der Kinderchor unter der Gesamtleitung von Kantorin Esther Kim musikalisch die Geschichte von Jona auf, der einfach nicht auf Gott hören wollte. Das Kindermusical "Jona" ist in den Gottesdienst der Erlöserkirche, Hardt 23, 11 Uhr, eingebettet. In diesem klangvollen Gottesdienst werden auch Kinder getauft.

Sonntag, 13. Mai, 11 Uhr, Erlöserkirche, Hardt 23

