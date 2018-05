Langenfeld : Kinder werden in den Pfingstferien kreativ

Langenfeld Erstmals seit mehr als 50 Jahren wird es in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen eine ganze Woche Pfingstferien geben. Für diese außerplanmäßige Auszeit, hat die VHS Langenfeld ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt:

In dem Workshop "Kunterbunter Bastelspaß" (Kurs-Nr. 7601), der am 22. und 23. Mai, jeweils von 8.30 bis 13 Uhr stattfindet, können Kinder ab sechs Jahren nach Herzenslust ihre eigenen Kunstwerke basteln, zimmern oder malen und dabei mit verschiedenen Techniken experimentieren: Dabei wird etwa mit Holz gearbeitet, Stoff gefärbt oder bedruckt, es wird geflochten, geschnitten, gefaltet und dekoriert. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neben der Kursgebühr fallen Materialkosten von acht Euro an.

"Fabelhafte Fantasie-Figuren" sollen im Verlauf des zweitägigen Acrylmalerei-Workshops (Kurs-Nr. 7602) am 22. und 23. Mai, jeweils von 14 bis 18 Uhr, entstehen. Der Kursus startet am Dienstag nach Pfingsten im Kulturzentrum. Kinder von sechs bis zehn Jahren bannen ihren Fantasie-Charakter mit Pinsel, Farbe und Spachtel auf Leinwand. Neben der Kursgebühr müssen vor Ort Materialkosten in Höhe von zehn Euro entrichtet werden.



Im Porträtkurs "Ein Bild von mir" (Kurs-Nr. 7603) am 24. und 25. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr, lernen Schüler zwischen acht und zwölf Jahren, die eigenen Proportionen zu erkennen: Wie sehe ich eigentlich aus? Habe ich ein schmales Gesicht, breite Wangenknochen, schmale Lippen, welche Farben haben die eigenen Augen? Basierend auf diesen Beobachtungen fertigen die Teilnehmer ein Porträt von sich selbst an und können so eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen. Neben der Kursgebühr werden vor Ort Materialkosten in Höhe von sieben Euro erhoben.

Bei allen Kursen der Kunstschule ist eine vorherige Anmeldung (unter Angabe der Kursnummer) bei der Volkshochschule Langenfeld, Rathaus, Zimmer 005, Telefon 794-4555/-4556 erforderlich.

