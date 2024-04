Evangelisches Familienzentrum am Lerchenweg in Monheim Kinder unternehmen Zeitreise zu den Dinos

Auf einem Tisch lagen Keile, Knochen und Steinmuscheln. Sie stammten aus der Schatztruhe des ältesten Naturhistorischen Museums im Rheinland. Weil der klassizistische Bau saniert wird, können aktuell keine Besucher dort hinein. Deshalb besuchten die Museumsmitarbeiter ihr Publikum, sagt Katerina Katsatou.. Eine Station war das Familienzentrum am Lerchenweg in Monheim. Gemeinsam bereiteten sich die Profis und die kleinen Dino-Fans auf die Reise vor. Sie pausten die Umrisse der Tiere ab, um ein Gespür zu bekommen, was sie erwartet. Die Kids landeten spielerisch in der Epoche, in der Dinosaurier gelebt haben, vor rund 252 Millionen bis 66 Millionen Jahren. Es gab Stationen beispielsweise in der späten Kreidezeit. Dinos wanderten damals durch Gegenden, in denen Schachtelhalme wuchsen, Farne, Palmen, Ginkgo. Und es gab den Tyrannosaurus Rex, berichtet Katsatou. Rund 66 Millionen Jahre von der Gegenwart entfernt starben die Saurier. Warum genau, sei nicht bekannt, lernten die Kita-Kinder. Nur der Flugsaurier habe überlebt.