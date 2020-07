Klimaschutzpreis : Sie tun was für die Umwelt in Langenfeld

Sie tun was für die Umwelt in Langenfeld

Den ersten Preis verlieht die Jury an das nachhaltig arbeitende städtische Kinderhaus am Winkelsweg. Foto: Stadt Langenfeld/Jens Hecker

Langenfeld Die Stadtwerke zeichnen fünf Projekte und die darin engagierten Mädchen und Jungen mit dem Klima-Kinderpreis 2020 aus. Eine Jury traf die Auswahl. Das sind die Sieger. Der Preis wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben.

„Der Kerngedanke der Nachhaltigkeit ist im Kinderhaus ganz klar ein gelebtes Prinzip“, merkte SWL-Chef Udo Jürkenbeck an. Dieses Umweltbewusstsein bestimme wie ein roter Faden den Alltag des am Winkelsweg gelegenen Kinderhauses. Neben geplanten Langzeitprojekten wie der Pflege einer Wildbienenwiese und dem Bau eines Hochbeetes wies Jürkenbeck auf regelmäßig ausgerichtete Workshops zum veganen Kochen hin, auf vegane Süßigkeiten, Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Aktionen zum Thema Mülltrennung und kleinere Nähprojekte.

Was Der Kinder-Klimapreis der Stadtwerke Langenfeld wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal vergeben. Er zeichnet vielfältige Projekte im Natur- und Klimaschutz von oder mit Kindern und Jugendlichen in der Stadt Langenfeld aus.

Die städtische Kita Am Brückentor skizzierte in ihrer Bewerbung die Planung, Umsetzung und den Erhalt eines Biotops. „Der Enthusiasmus der Kinder, die an diesem großartigen Projekt arbeiten, ist spürbar“, meinte der SWL-Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Frank Schneider. Vorbildlich sei ebenfalls die Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten. So wurde auf den eigentlich geplanten Barfußpfad verzichtet, da die Kinder zwei Frösche entdeckten, denen sie prompt die Namen „Fritz“ und „Paula“ gaben.

Den 2. Platz mit 1000 Euro Preisgeld holte sich die Handballjugend der Sportgemeinschaft Langenfeld mit ihrem Projekt „SGL goes Plogging“ – einer Art Natursportart, bei der die jungen Handballer als Teil des Trainingsplans zur Saisonvorbereitung Müll in der Landschaft sammelten. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Dauer der Aktion (dreieinhalb Monate) und der Teilnehmerzahl (die komplette SGL-Handballjugend mit 160 Mädchen und Jungen). Jürkenbeck unterstrich zudem den Vorbild­charakter. „Die Aktion fördert nicht nur den Umweltgedanken bei den Kindern und Jugendlichen, sondern animiert gleichermaßen zum Mitmachen.“

Auf dem dritten Platz mit 500 Euro Preisgeld landete die „Wildblumen­wiese“ von Familie Storm mit ihrem sechsjährigen Sohn Mathis. „In Zeiten, in denen Steingärten in Deutschland immer beliebter werden, gewinnen Projekte wie dieses in Zukunft an Bedeutung“, so Schneider. Familie Storm habe vorbildlich und mit Liebe zum Detail den fast 100 Quadratmeter großen Vorgarten durch viele Obstbäume, Kräuter, Lavendelpflanzen, Insektenhotel und Vogelhaus umweltfreundlich aufgewertet. Dies lade Mathis und dessen Freunde „zum Lernen, Erleben und Bestaunen ein“.