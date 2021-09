Nach coronabedingter Terminverschiebung : Musical „Oliver!“ in Langenfeld

Langenfeld An den letzten beiden September-Wochenenden heißt es im Langenfelder Schauplatz „Bühne frei“ für das Musical „Oliver!“. Der Kinder- und Jugendchor nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1850.

Mit dem Oscar-prämierten Klassiker „Oliver!“ bringt der Langenfelder Kinder- und Jugendchor (kurz LaKiJuC) nach vielen Jahren wieder ein Musical auf die Bühne. Nach der pandemiebedingten Terminverschiebung ist es nun endlich soweit: An den letzten beiden September-Wochenenden heißt es im Langenfelder Schauplatz „Bühne frei“ für die rund 70 Mitwirkenden in zwei verschiedenen Besetzungen, so dass gleich zwei Premieren gefeiert werden. Die musikalische Begleitung übernimmt laut einer Pressemitteilung des Veranstalters ein zwölfköpfiges Orchester der Musikschule Langenfeld, dirigiert von Chorleiterin Britta von Anklang. Eine weitere Aufführung wird es am Donnerstag, den 7. Oktober, in der Stadthalle in Leverkusen-Hitdorf geben.