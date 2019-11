Langenfeld : Kinder lernen ihre Wut zu zügeln

Martina Orosz führt mit dem „Wilden Willi“ und dem „Ruhigen Schneck“ zwei unterschiedliche Kinder-Temperamente vor - oft Anlass für Streit. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim „Lubo aus dem All“ und „Faustlos“ sind Programme, mit denen Kindergartenkinder lernen, ihre Gefühle und die Stimmung ihres Gegenübers zu erkennen. Empathie hilft, Streit zu vermeiden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Das kleine grüne Männchen mit den stachligen Haaren und den Antennen auf dem Kopf ist aus den unendlichen Weiten des Weltalls zu den Vorschulkindern der evangelischen integrativen Kita am Mona Mare gekommen. Der extraterrestrische Besuch heißt Lubo, er ist auf die Erde gereist, um etwas über Gefühle, Freundschaften und ein gutes Miteinander zu lernen. Heute geht es um Selbstwahrnehmung. Die Kinder sollen in ihren Körper hineinspüren. „Welcher Körperteil sagt mir, wie ich mich gerade fühle?“, fragt Tiana Rohde, die die Handpuppe führt. „Wie fühlen sich meine Beine an, wenn ich Angst habe?“ „Sie zappeln“, ruft ein Kind. „Wann balle ich die Hand zur Faust?“ „Wenn ich sauer bin“, heißt es prompt. Dann laufen die Kinder durch den Raum und sollen sich nacheinander ganz groß, ganz klein machen, und gehen, als wären sie „ganz dick“ oder „rostig“.

„Es ist sehr wichtig, sich mit seinem Innenleben auszukennen, dann kann man auch eher erkennen, ob das Gegenüber traurig oder wütend ist“, sagt Monika Kirchner, die stellvertretende Leiterin. Seit September nehmen die Vorschulkinder der Kita an einem Programm zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen teil. „Damit wollen wir ihnen den Übergang in die Grundschule erleichtern. Denn während die Kita noch ein geschützter Raum ist, können die Kinder in der Schule mit Themen wie Mobbing oder Lernfrust konfrontiert werden“, so Kirchner. Das Training fördere die Belastbarkeit.

Info Multiprofessionell und multimodal Das multiprofessionell und multimodal mehrstufge Förderprojekt (Multimo) beinhaltet drei Ebenen: - das Coaching für die Erzieherinnen - auf Kinder-Ebene: „Lubo aus dem All“ - auf Eltern-Ebene: Beratungsangebot für Elterngruppen, ein Elternabend zu zentralen Erziehungsfragen

Die Kompetenzen, die mit Hilfe des Programms über vier bis fünf Monate eingeübt werden, sind: die Wahrnehmung von Personen und Situationen, Erkennen und Verstehen von Emotionen sowie deren Regulierung, Strategien zum angemessenen Umgang mit Gefühlen und Strategien für ein angemessenes Verhalten in bestimmten Situationen. Dabei coachen jeweils eine Studentin der Universität Köln und eine Erzieherin eine Gruppe von circa zehn Kindern, um mit den Kindern anhand von Kooperationsspielen, Rollenspielen, Gesprächsrunden und Bildkarten über Gefühle zu sprechen.

Und damit die Wirkung nicht im Kita-Alltag verpufft, werden die Eltern mit einem Info-Abend und anschließenden Gesprächsrunden eingebunden. Dabei werden Themen wie Konfliktbewältigung, Beziehungsarbeit, Konsequenz in der Erziehung und der Umgang mit unangenehmen Gefühlen erörtert. „Eltern neigen dazu, die kindliche Wut wegzudiskutieren, aber sie sollen das Kind im Umgang damit begleiten,“ sagt Kirchner.

Eine Arbeitsgruppe der Abteilung Heilpädagogik und Rehabilitation der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Kölner Uni evaluiert das Projekt. Dazu werden Kinder, Eltern und Erzieherinnen befragt. „Es geht darum, die Wirksamkeit dieser Förderung zu ergründen“, so Kirchner. Abgesehen von der evangelischen Kita nehmen auch die städtische Kita Max und Moritz und die Awo-Kita Talentschuppen daran teil.

Ein Ortswechsel: Felix baut sich vor den Kindern auf, verschränkt die Arme, stampft mit dem Fuß auf. Er presst die Lippen aufeinander, zieht die Augenbrauen nach unten, so dass auf seiner Stirn zwei Zornesfalten sichtbar werden. Und die anderen sollen raten, welche Gefühlsregung ihn momentan bewegt. „Zornig!“ rufen sie. In der Faustlos-Gruppe der Awo-Kita Baumberger Pänz geht es heute unter anderem darum, den emotionalen Zustand ihres Gegenübers richtig einzuschätzen. „Wie fühlt sich wohl der Junge, dem der andere an der Kapuze zieht?“, fragt Erzieherin Martina Orosz und zeigt den Kindern ein Foto von zwei streitenden Jungen auf einem Klettergerät. „Der ist traurig, weil er Angst hat“, meint ein Kind. „Könnte Euch das auch passieren?“, fragt die Erzieherin. Maddy hat die geeignete Abwehr-Strategie parat: „Ich sage: Halt stopp, das möchte ich nicht!“

In der Baumberger Kita lernen Kinder bereits ab drei Jahren ihre Fäuste im Zaum zu halten. Wenn heutzutage schon sehr kleine Kinder zu gewalttätigem Verhalten neigen, habe das unter anderem mit dem Erziehungsstil zu tun, vermutet Martina Orozc. „Gerade Einzelkinder bestehen auf ihr Vorrecht, ein Spielzeug nutzen zu dürfen, oder die Kinder bekommen gesagt: Du musst Dich durchsetzen.“ Die Awo Niederrhein setzt daher schon seit vielen Jahren auf das Präventionsprogramm „Faustlos“ das die Kinder in ihren sozial-emotionalen Kompetenzen stärken soll. Damit werden die Kinder in Empathie, Impulskontrolle und dem Umgang mit Ärger und Wut geschult. „Denn erst wenn ich den Gefühlszustand meines Gegenübers erkenne und verstehe, kann ich darauf angemessen reagieren“, sagt Orozc. Um die Kinder in ihrem typisch impulsiven Verhalten auszubremsen, werden mit ihnen sozial kompetente Verhaltensweisen eingeübt. „Ich freue mich, wenn sich die Kinder dann beim Spiel plötzlich gegenüberstehen, sich dann an das bei „Faustlos“ Gelernte erinnern: Dann holt der eine tief Luft und der andere entschuldigt sich. Und dann schlägt der eine vor, man kann sich ja beim Bobbycar abwechseln“, berichtet Orosz.

Tiana Rohde, Studentin der Sonderpädagogik, setzt den kleinen Außerirdischen Lubo als Kommunikationsmittel ein. Foto: Dorothee Schmidt-Elmendorff