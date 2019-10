Monheim : Kinder entdecken in den Herbstferien die Welt der Römer

Kinder entdecken in den Herbstferien die Welt der Römer

Im Römischen Museum Haus Bürgel können Kinder an einer Grabung teilnehmen oder ein Mosaik gestalten.

(elm) Das Römische Museum Haus Bürgel hält für die erste Herbstferienwoche Angebote vor, die kleine Nachwuchsforscher und römerinteressierte Schulkinder von sechs bis zwölf Jahren ansprechen sollen. Für Erwachsene wird Autor und Historiker Michael Kuhn am Freitag, 18. Oktober, von Überlieferungen zur römischen Kulinarik berichten, Kostproben inbegriffen.

Das Römische Museum lädt Kinder zwischen neun und zwölf Jahren für Montag, 14. Oktober ein, an einem echten Grabungscamp mitzumachen. Dabei lernen sie nicht nur, was die Aufgaben von Archäologen sind, sondern können spielerisch ihren Entdeckergeist bei der Ausgrabung antiker Schätze mit Pinsel und Kelle ausleben. Anschließend werden die Funde mit professioneller Unterstützung wieder zusammengesetzt. Jedes Kind erhält ein schönes Andenken für daheim.

Am Dienstag, 15. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, steht die Kunst der Römer auf dem Programm und jedes Kind gestaltet ein farbenfrohes Mosaikbild nach römischem Vorbild oder eigener Phantasie. Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren können sich noch anmelden.

Welches Kind sich schon immer gefragt hat, wie der römische Alltag der Kinder von vor 2.000 Jahren aussah, kann dies am Mittwoch, 16. Oktober, erleben. Von 10 bis 13 Uhr schlüpfen sie in römische Tuniken, prägen Medaillen und haben gemeinsam eine Menge Spaß bei römischen Spielen. Am Ende bastelt jedes Kind eine eigene Rundmühle aus Leder, damit das Spiel auch zu Hause mit der Familie fortgesetzt werden kann.